Кривой Рог, Украина, 18 мая, 2024, 16:01 — ИА Регнум. Взрыв прогремел в Кривом Рог в Днепропетровской области, сообщило 18 мая агентство «РБК-Украина».

Иван Шилов ИА Регнум

«В Кривом Роге прогремел взрыв», — говорится в сообщении.

В регионе объявили воздушную тревогу. Другие подробности не приводятся.

Минобороны России пока не сообщало об ударах по объектам военной инфраструктуры Украины в Кривом Роге.

Украинские СМИ 18 мая сообщили о взрыве в Одесской области. По их данным, над территорией региона зафиксировали появление беспилотников. Воздушную тревогу объявили в момент взрыва как в Одесской области, так и ещё в восьми украинских регионах.

Глава областной военной администрации Полтавской области Филипп Пронин 18 мая сообщил о повреждении объекта энергетической инфраструктуры. Ночью в регионе неоднократно объявляли воздушную тревогу.