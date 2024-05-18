Одесса, Украина, 18 мая, 2024, 07:21 — ИА Регнум. Взрыв произошел в Одесской области, над территорией региона зафиксировано появление беспилотников. Об этом 18 мая сообщает украинское издание «Телеграф».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Уточняется, что, по данным онлайн-ресурса для оповещения населения украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена в момент взрыва как в Одесской области, так и ещё в восьми украинских регионах.

Официального подтверждения от местных властей информации о взрыве не поступало.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, был прилёт в городе Южном под Одессой. Попадание зафиксировано в портовой зоне. Там, по данным подполья, готовят безэкипажные плавсредства и там же зафиксировали работу систем HIMARS дальнобойными ракетами.

Также Лебедев сообщил, что российские военные 17 мая нанесли удар по военной части в пригороде Одессы и уничтожили склад со снарядами. По его данным, в 15:20 мск одесские источники сообщили о прилёте в посёлке Дачное. Российские военные нанесли мощный удар по военной части, была сильная детонация. Пожарные и скорая приехали через 35 минут.