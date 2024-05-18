Полтава, Украина, 18 мая, 2024, 12:47 — ИА Регнум. В одном из районов Полтавской области пострадал объект энергетики, сообщил 18 мая глава областной военной администрации Филипп Пронин в Telegram-канале.

U.S. Air Force

«Повреждена энергетическая инфраструктура в одном из районов Полтавщины», — сообщил Пронин.

Ночью в регионе неоднократно объявляли воздушную тревогу.

Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по объектам в Полтавской области.

Украинское минэнерго 18 мая сообщило о планируемых ограничениях промышленных потребителей во всех регионах страны с 19:00 до 24:00 мск. В ведомстве заявляли при этом, что отключение бытовых потребителей не предполагается.

Как сообщало ИА Регнум, украинские СМИ утром 18 мая распространили информацию о взрыве в Одесской области. В регионе действовал режим воздушной тревоги. Позже стало известно, что в Одесской области ночью российские военные нанесли удары по логистическим центрам ВСУ.

Накануне, 17 мая, украинское минэнерго сообщило о том, что в Винницкой области получил повреждение один из энергообъектов.