Санкт-Петербург, 18 мая, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Заслуженная артистка России Наталия Кудрявцева умерла в возрасте 91 года. Об этом 18 мая сообщила пресс-служба «Петербург-концерта» в соцсети «ВКонтакте».

Кадр из к/ф «Соло для пистолета с оркестром» 2008 Наталия Кудрявцева

«14 мая ушла из жизни заслуженная артистка России, бывшая артистка «Петербург-концерта» Наталия Кудрявцева», — сообщается в посте.

Отмечается, что Кудрявцева проработала в «Петербург-концерте» более 40 лет и провела множество моноспектаклей и музыкальных программ. Она была дипломантом и лауреатом многих театральных и литературных конкурсов.

В ноябре в Доме актёра пройдёт вечер памяти, посвящённый Кудрявцевой.

Первой работой актрисы на большом экране стала роль Люси в драме «На острове Дальнем». Также она снялась в фильмах «Андрейка», «И снова утро», сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия».