Москва, 18 мая, 2024, 16:29 — ИА Регнум. В Москве простились с живописцем Сергеем Андриякой. Его похоронили на Даниловском кладбище, сообщило RT.

Алексей Никольский/РИА Новости Директор Школы акварели Сергея Андрияки Вячеслав Желваков на церемонии прощания с народным художником РФ Сергеем Андриякой

Отмечается, что отпевание художника прошло в храме Преображения на Болвановке.

На похороны ректора Академии акварели и изящных искусств пришли близкие, друзья и коллеги. В их числе актер Сергей Гармаш, помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, временно исполняющий обязанности ректора академии Вячеслав Желваков.

Как сообщало ИА Регнум, народный художник России Сергей Андрияка скончался 16 мая. Ему было 65 лет.

Художник родился 14 июля 1958 года в Москве. Рисованием занимался с шести лет, ходил в художественную школу при Институте имени Сурикова. Высшее образование получил в Московском художественном институте им. Сурикова на факультете живописи. С 1982 по 1985 год работал в творческих мастерских Академии художеств СССР.

Школу акварели он основал в 1999 году и являлся её бессменным художественным руководителем. 12 сентября 2012 года в Москве открылась Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.

Для своих картин в большинстве случаев художник выбирал пейзажные мотивы и натюрморты. Во многих работах отражалась архитектура российских и зарубежных городов. В 2005 году он был удостоен почётного звания «Народный художник России».