Москва, 16 мая, 2024, 11:03 — ИА Регнум. Умер народный художник России Сергей Андрияка. Об этом 16 мая сообщили в пресс-службе Академии акварели и изящных искусств живописца.

Елена Никитченко/ТАСС Художник Сергей Андрияка

Художник скончался 16 мая. Ему было 65 лет. Причину смерти художника в академии не сообщили.

Андрияка родился 14 июля 1958 года в Москве. Рисовать он начал с шести лет, потом учился в художественной школе при Институте имени Сурикова. Затем поступил в Московский художественный институт имени Сурикова, где обучался на факультете живописи. С 1982 по 1985 год работал в творческих мастерских Академии художеств СССР. В 1983 году вступил в Союз художников СССР.

В 1999 году художник основал школу акварели, которая действует и до настоящего времени. Он являлся её бессменным художественным руководителем. 12 сентября 2012 года в Москве открылось новое учебное заведение высшего образования — Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.

В основном он писал пейзажи и натюрморты. Многие работы посвящены архитектуре как российских, так и зарубежных городов. В 2005 году его удостоили почётного знания «Народный художник России».