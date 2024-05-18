Санкт-Петербург, 18 мая, 2024, 13:44 — ИА Регнум. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил арестовать находящиеся в России активы Deutsche Bank на общую сумму €238,61 млн по иску ООО «Русхимальянс». Решение 16 мая опубликовали на сайте суда.

Joko/Global Look Press

Арест коснулся Deutsche Bank, ООО «Дойче Банк» и ООО «Технологический центр Дойче Банка». Ограничение наложили на счета, ценные бумаги и недвижимость компаний. Все деньги, которые будут поступать на счета организаций, кроме счетов типа «С» (под сделки для переуступки прав с иностранными компаниями) и «И» (рублёвый счёт для иностранных инвестиций в России), будут изымать в качестве мер обеспечения.

Deutsche Bank также запретили распоряжаться 100% долей в уставных капиталах ООО «Дойче Банк» и ООО «Технологический центр Дойче Банка».

Суд удовлетворил требования «Русхимальянса» частично. Российская компания требовала выплатить €238,1 млн по гарантии, а также €479,51 млн неустойки. Также арест не распространяется на средства клиентов, которые находятся на счетах в этих компаниях.

«Русхимальянс», учреждённый «Газпромом» и «РусГазДобычей», ведёт строительство в поселке Усть-Луга в Ленинградской области комплекса переработки этансодержащего газа, который будет самым крупным в России. Одним из подрядчиков выступила немецкая копания Linde. Строительство началось в мае 2021 года. После начала СВО немецкий подрядчик в одностороннем порядке разорвал договор на строительство.

В январе 2023 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти арестовал российские активы Linde на сумму 35 млрд рублей по иску «Русхимальянса». Кроме того, гарантом этой компании по договору на строительство комплекса выступил Deutsche Bank. Он отказался выплачивать компенсацию, ссылаясь на антироссийские санкции.