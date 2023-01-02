Санкт-Петербург, 2 января, 2023, 19:19 — ИА Регнум. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти вынес определение об аресте активов немецкой компании Linde в России — в качестве обеспечительной меры по иску российской компании «Русхимальянс». Стоимость арестованных судом активов оценивается в 35 млрд рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM Правосудие

Причиной иска стал отказ немецкой компании от выполнения своих обязательство по строительству крупнейшего в России и одного из крупнейших в мире газохимических комплексов в Усть-Луге (Ленинградская область). Этот инвестиционный проект осуществляют «Газпром» и «Русгаздобыча» (ООО «Русхимальянс» в качестве оператора), а немецкая компания должны была стать поставщиком важного технологического оборудования.

Суд постановил наложить арест на всё имущество компаний Linde GmbH и Linde PLC в России. Речь идет о долях и акциях немецкой компании в более чем десяти российских юрлицах, а также правах требования к российским компаниям.

В частности, арестованы доли Linde GmbH в уставном капитале АО «Линде Газ Рус», АО «Линде Уралтехгаз», ООО «Линде Газ Новотроицк», ООО «Линде Газ Липецк», ООО «Газпром Линде Инжиниринг», ООО «Линде инжиниринг рус» ООО «Криостар рус» и других.

По решению суда ООО «Русхимальянс» в течение 15 рабочих дней с момента удовлетворения искового заявления о принятии предварительных обеспечительных мер обязано направить в Linde GmbH уведомление о направлении спора для рассмотрения в Гонконгский международный арбитражный центр (HKIAC), где ответчиком выступает Linde GmbH. В этом международном арбитраже «Русхимальянс» требует от Linde сумму в 1,1 млрд евро за невыполнение контракта в России.

Как отмечают «Известия», после начала специальной военной операции Linde заявила о намерении соблюдать требования антироссийских санкций ЕС и прекращении деятельнсти в России. Компания уведомила российскую сторону о приостановке работ из-за запрета поставок в Россию товаров двойного назначения. Однако в «Русхимальянсе» заявили, что работы по проекту в Усть-Луге не подпадают под санкции.

«Поскольку работы так и не были возобновлены, заявитель 23 сентября 2022 года уведомил компанию Linde о расторжении контракта. Тогда же банки-гаранты ответили, что не могут исполнить свои обязательства, поскольку платеж в адрес российской компании может нарушить европейские санкции», — отмечает источник.