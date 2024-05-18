Главу района в Северной Осетии задержали по делу о превышении полномочий
Главу Алагирского района Северной Осетии задержали за превышение полномочий
Владикавказ, 18 мая, 2024, 12:51 — ИА Регнум. В Северной Осетии сотрудники правоохранительных органов задержали главу Алагирского района Германа Гагиева. Об этом 18 мая сообщил глава региона Сергей Меняйло.
«Задержан глава АМС Алагирского района Герман Гагиев», ― написал Меняйло в Telegram-канале.
Он добавил, что в отношении чиновника Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий.
«Причина задержания ― нарушение Градостроительного кодекса РФ, превышение должностных полномочий», ― сообщил глава региона.
Меняйло уточнил, что речь идёт о незаконной продаже по заниженной стоимости одного из земельных участков на 3-м км автодороги «Фиагдон ― Даргавс». По его словам, нарушения выявили в рамках проверки использования земель, которую начали в этом году.
По его словам, сейчас решают вопрос об избрании в отношении главы районной администрации меры пресечения.
Как сообщало ИА Регнум, 28 апреля уголовное дело возбудили в отношении замруководителя управления по вопросам миграции омского главка МВД. Его заподозрили в превышении должностных полномочий и получении взятки. По решению суда обвиняемого отправили под арест на два месяца. По версии следствия, замруководителя управления за взятки выдал разрешения на временное проживание в России нескольким иностранным гражданам.
В марте Басманный суд Москвы заключил под стражу заместителя главы Федеральной таможенной службы Елену Ягодкину. Её задержали 26 марта в Москве. Ягодкину заподозрили в коррупционных преступлениях, связанных с определением товарной номенклатуры при начислении таможенных пошлин. Обвинения в превышении полномочий в суде замглавы ФТС опровергла.