Владикавказ, 18 мая, 2024, 12:51 — ИА Регнум. В Северной Осетии сотрудники правоохранительных органов задержали главу Алагирского района Германа Гагиева. Об этом 18 мая сообщил глава региона Сергей Меняйло.

алаг-ир.рф Герман Гагиев

«Задержан глава АМС Алагирского района Герман Гагиев», ― написал Меняйло в Telegram-канале.

Он добавил, что в отношении чиновника Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий.

«Причина задержания ― нарушение Градостроительного кодекса РФ, превышение должностных полномочий», ― сообщил глава региона.

Меняйло уточнил, что речь идёт о незаконной продаже по заниженной стоимости одного из земельных участков на 3-м км автодороги «Фиагдон ― Даргавс». По его словам, нарушения выявили в рамках проверки использования земель, которую начали в этом году.

По его словам, сейчас решают вопрос об избрании в отношении главы районной администрации меры пресечения.

Как сообщало ИА Регнум, 28 апреля уголовное дело возбудили в отношении замруководителя управления по вопросам миграции омского главка МВД. Его заподозрили в превышении должностных полномочий и получении взятки. По решению суда обвиняемого отправили под арест на два месяца. По версии следствия, замруководителя управления за взятки выдал разрешения на временное проживание в России нескольким иностранным гражданам.

В марте Басманный суд Москвы заключил под стражу заместителя главы Федеральной таможенной службы Елену Ягодкину. Её задержали 26 марта в Москве. Ягодкину заподозрили в коррупционных преступлениях, связанных с определением товарной номенклатуры при начислении таможенных пошлин. Обвинения в превышении полномочий в суде замглавы ФТС опровергла.