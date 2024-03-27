Суд арестовал замруководителя ФТС России Елену Ягодкину
Москва, 27 марта, 2024, 20:18 — ИА Регнум. Заместитель главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Елена Ягодкина заключена под стражу. Такое решение 27 марта принял Басманный суд Москвы.
Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Ягодкиной меры пресечения в виде содержания под стражей.
Как передавало ИА Регнум, Ягодкину задержали 26 марта в Москве. Её подозревают в совершении ряда коррупционных преступлений, связанных с определением товарной номенклатуры при начислении таможенных пошлин.
Задержание произошло после заседания комиссии по вопросам взимания и администрирования таможенных и иных платежей. В служебном кабинете Ягодкиной был проведён обыск, позднее её доставили на допрос в Следственный комитет. 27 марта её доставили в Басманный суд Москвы.
В суде Ягодкина отвергла обвинения в превышении полномочий. По данным следствия, она превысила должностные полномочия в области маркировки алкоголя, что, в свою очередь, повлекло неуплату в бюджет порядка 1,2 млрд рублей.