Москва, 27 марта, 2024, 20:18 — ИА Регнум. Заместитель главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Елена Ягодкина заключена под стражу. Такое решение 27 марта принял Басманный суд Москвы.

Global Look Press

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Ягодкиной меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как передавало ИА Регнум, Ягодкину задержали 26 марта в Москве. Её подозревают в совершении ряда коррупционных преступлений, связанных с определением товарной номенклатуры при начислении таможенных пошлин.

Задержание произошло после заседания комиссии по вопросам взимания и администрирования таможенных и иных платежей. В служебном кабинете Ягодкиной был проведён обыск, позднее её доставили на допрос в Следственный комитет. 27 марта её доставили в Басманный суд Москвы.

В суде Ягодкина отвергла обвинения в превышении полномочий. По данным следствия, она превысила должностные полномочия в области маркировки алкоголя, что, в свою очередь, повлекло неуплату в бюджет порядка 1,2 млрд рублей.