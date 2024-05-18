Астана, 18 мая, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Россия планирует увеличить квоту на сахар для Казахстана ещё на 100 тысяч тонн в преддверии летнего пика потребления, сообщила пресс-служба правительства республики после встречи, состоявшейся в Казани 17 мая, под председательством вице-премьеров двух стран Алексея Оверчука и Серика Жумангарина.

Sergey Elagin/Global Look Press

«Несмотря на достаточный объём запасов на складах, в преддверии лета — пикового сезона потребления сахара, казахстанская сторона подняла вопрос об увеличении квоты поставок сахара», — говорится в сообщении.

Предварительно, Россия согласилась увеличить на 100 тыс. тонн квоту на поставку сахара. Сейчас для Казахстана предусмотрен объём в 120 тыс. тонн. Теперь вопрос рассмотрят на заседании совета Евразийской экономической комиссии, назначенном на 29 мая.

Как сообщало ИА Регнум, в мае правительство России ввело временный запрет на экспорт сахара. Ограничение будет действовать до 31 августа 2024 года. В кабмине пояснили, что в России вводится временный запрет на вывоз тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы.

Постановление правительства предусматривает ряд исключений. Так, поставки сахара продолжатся в страны ЕАЭС: в Армению — 28 тысяч тонн, в Белоруссию — 5 тысяч тонн, в Казахстан — 120 тысяч тонн, в Киргизию — 28,5 тысячи тонн.