Москва, 3 мая, 2024, 20:53 — ИА Регнум. Правительство России ввело временный запрет на экспорт сахара. Об этом 3 мая сообщила пресс-служба кабмина.

Иван Шилов ИА Регнум

«В России вводится временный запрет на вывоз тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы. Постановление об этом подписано», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничение будет действовать до 31 августа 2024 года. Это решение направлено на поддержку стабильности внутреннего продовольственного рынка.

Ранее с соответствующим предложением выступал Минсельхоз.

Также уточняется, что постановление предусматривает ряд исключений. Так, поставки сахара будут возможны в страны ЕАЭС в определённых объёмах: в Армению — 28 тысяч тонн, в Белоруссию — 5 тысяч тонн, в Казахстан — 120 тысяч тонн, в Киргизию — 28,5 тысячи тонн.

Как передавало ИА Регнум, в апреле правительство России утвердило до 30 июня 2024 года дополнительную тарифную квоту на вывоз зерновых культур за пределы ЕАЭС в 2024 году. Дополнительная часть квоты на экспорт пшеницы, меслина, ячменя, ржи и кукурузы составит 5 млн тонн. В кабмине добавили, что это решение позволит аграриям на фоне рекордного урожая зерновых в 2023 году и достаточной обеспеченности внутреннего рынка дополнительно поставить продукцию за рубеж.