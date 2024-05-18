Манила, 18 мая, 2024, 12:27 — ИА Регнум. У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Richard James Mendoza/Global Look Press

По данным специалистов, эпицентр находился в Целебесском море (Сулавеси). Его зафиксировали в 326 км к юго-востоку от города Холо с населением порядка 101 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 528 км.

Информацию о пострадавших не сообщали. Угрозу цунами не объявляли.

Как сообщало ИА Регнум, 11 мая землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали на Камчатке. Сейсмособытие произошло в акватории Авачинского залива на расстоянии 66 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Угроза цунами не объявлялась.

Накануне, 10 мая, толчки наблюдали у восточного побережья Тайваня. Землетрясение оценили в 5,6 по шкале Рихтера. Очаг находился на глубине в 10 километров.