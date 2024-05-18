Новосибирск, 18 мая, 2024, 09:09 — ИА Регнум. Пожар ликвидировали на мусорном полигоне «Левобережный» в Новосибирской области, сообщило 18 мая муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство» в своём Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Работы по засыпке последнего очага тления отходов завершены 18 мая в районе 10 часов. На борьбу с возгоранием и задымлением ушло более трёх суток», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тушение пожара проводили в круглосуточном режиме. Возгорание происходило на площади две тысячи квадратных метров, если не считать глубинного горения.

Сейчас на полигоне пересыпают грунт. Работа перешла в штатный режим.

Возгорание на полигоне произошло вечером 14 мая. Работы по борьбе с огнём осложнялись шквалистым ветром. О причинах пожара пока не сообщалось.

Пожар 15 мая локализовали на площади в две тысячи квадратных метров. Для борьбы с задымлением завезли грунт и начали засыпать его на очаги возгорания. Также пожарные проводили пролив водой. Открытое горение на полигоне ликвидировали вечером 15 мая. На полигоне продолжалось тление.