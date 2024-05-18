Новый, 815-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован успехами группировки войск «Север», отразившей 10 контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

О том, что российские бойцы, продвинувшись в глубину обороны противника, нанесли поражение 57-й мотопехотной бригаде и 15-му пограничному отряду, 18 мая сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Север» Сергей Зыбинский. По его словам, потери врага в районах Революционного, Нескучного, Весёлого и Липцов составили до 190 человек.

Неудачи украинских войск под Харьковом на фоне продвижения Вооружённых сил России обострили политическую ситуацию на Украине и в перспективе могут принудить Киев сесть за стол переговоров, пишет украинское издание «Страна. ua». СМИ указывает также на то, что Киев потратил огромные средства на строительство оборонительных сооружений и фортификаций в Харьковской области, однако наступление ВС России вскрыло тот факт, что выделенные деньги были разворованы.

Тем временем на Украине 19 мая вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Он вводит более суровое наказание за уклонение от службы и снижает призывной возраст до 25 лет. Его принятие происходило на фоне неудач ВСУ на различных направлениях фронта.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.