Харьков, Украина, 18 мая, 2024, 03:46 — ИА Регнум. Неудачи украинских войск в Харьковской области на фоне продвижения Вооружённых сил России обострили политическую ситуацию на Украине и в перспективе могут принудить Киев сесть за стол переговоров. Об этом сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«После созданных самой же властью завышенных ожиданий скорой победы в обществе накапливается всё больше вопросов. И наступление России в Харьковской области их резко обострило», — говорится в материале.

Как указали журналисты, в период с конца прошлого года Киев потратил огромные средства на строительство оборонительных сооружений и фортификаций в Харьковской области, однако наступление ВС России вскрыло тот факт, что выделенные на это деньги были разворованы.

Отмечается, что провалы украинского руководство, коррупция и принятый закон об ужесточении мобилизации ещё больше обострили и без того накалённую политическую ситуацию в стране. Таким образом, Киев столкнулся с экзистенциальным выбором — продолжать дальше боевые действия в условиях истощения или пойти на мирные переговоры с Россией.

17 мая официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделения группировки войск «Север» Вооружённых сил России за неделю освободили в Харьковской области 12 населённых пунктов. Под контроль российских военных перешли сёла Борисовка, Бугроватка, Гатище, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Пыльная, Стрелечья и посёлки Глубокое и Плетенёвка. Кроме того, ВС РФ продолжили продвижение вглубь обороны украинских войск.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин неоднократно указывал, что Москва готова вести переговоры по Украине. При этом они должны учитывать реальные обстоятельства, а не основываться на неадекватных и завышенных ожиданиях другой стороны. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчёркивал, что из-за утраченного Киевом какого-либо кредита доверия в случае начала диалога никакой паузы в ведении боевых действий не будет.