Санкт-Петербург, 17 мая, 2024, 21:30 — ИА Регнум. Детонация боеприпаса времён Великой Отечественной войны произошла на территории военной академии в Санкт-Петербурге, семь военнослужащих пострадали. Об этом 17 мая сообщила пресс-служба Ленинградского военного округа.

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«Около 20:00 на хозяйственной территории Военной академии связи им. Будённого в ходе проведения очистки одного из подвальных помещений при выгрузке мусора в контейнер произошёл взрыв», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате пострадали семь военнослужащих. Они доставлены в медицинское учреждение Минобороны, где им оказывают всю необходимую помощь.

В военном округе уточнили, что произошла произвольная детонация 76-миллиметрового боеприпаса времен Великой Отечественной войны.

На месте работают представители командования Ленинградского военного округа. Они выясняют причины и обстоятельства случившегося.

Как ранее передавало ИА Регнум, семь человек пострадали в Санкт-Петербурге. Telegram-канал «112» сообщал, что это произошло из-за атаки беспилотника. Всех пострадавших госпитализировали, двое из них в тяжёлом состоянии.