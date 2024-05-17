Семь человек пострадали из-за атаки беспилотника в Петербурге
«112»: семь человек пострадали из-за атаки беспилотника в Петербурге
Санкт-Петербург, 17 мая, 2024, 20:54 — ИА Регнум. Семь человек пострадали из-за атаки беспилотника в Санкт-Петербурге. Об этом 17 мая сообщил Telegram-канал «112».
Павел Лисицын /РИА Новости
Отмечается, что двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, их госпитализировали. На месте работают экстренные службы.
Взрыв прогремел около Академии связи имени Будённого. Причину устанавливают.
Как передавало ИА Регнум, 2 марта в дом № 161 на Пискарёвском проспекте в Санкт-Петербурге попал, по предварительным данным, беспилотник самолётного типа. В результате удара произошёл взрыв. Пострадали восемь человек.
В результате взрыва оказались повреждены два дома, были эвакуированы 100 человек. В зданиях повреждения получили балконы.