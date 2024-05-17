Санкт-Петербург, 17 мая, 2024, 20:54 — ИА Регнум. Семь человек пострадали из-за атаки беспилотника в Санкт-Петербурге. Об этом 17 мая сообщил Telegram-канал «112».

Павел Лисицын /РИА Новости

Отмечается, что двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, их госпитализировали. На месте работают экстренные службы.

Взрыв прогремел около Академии связи имени Будённого. Причину устанавливают.

Как передавало ИА Регнум, 2 марта в дом № 161 на Пискарёвском проспекте в Санкт-Петербурге попал, по предварительным данным, беспилотник самолётного типа. В результате удара произошёл взрыв. Пострадали восемь человек.

В результате взрыва оказались повреждены два дома, были эвакуированы 100 человек. В зданиях повреждения получили балконы.