Турин, Италия, 17 мая, 2024, 19:34 — ИА Регнум. Итальянский футбольный клуб «Ювентус» уволил главного тренера Массимилиано Аллегри. Официальное заявление появилось на сайте клуба.

IMAGO/Marco Canoniero/TASS Тренер Массимилиано Аллегри

«Ювентус» объявил об освобождении Массимилиано Аллегри от должности главного тренера мужской первой команды», — говорится в заявлении.

Отмечается, что причиной увольнения стали действия наставника во время и после финала Кубка Италии, которые клуб посчитал несовместимым с ценностями «Ювентуса».

Экс-тренер итальянской команды после финального матча Кубка Италии с «Аталантой» (1:0) напал на журналиста Гвидо Вачаго. В подтрибунном помещении Аллегри пообещал оторвать репортёру уши, если его издание Tuttosport «не станет писать правду».

Как сообщало ИА Регнум, 11 марта в Италии стало известно еще об одном футбольном увольнении. Тогда клуб «Лечче» отправил в отставку главного тренера Роберто Д’Аверсу после инцидента, произошедшего после матча с «Вероной». Тогда подошел к французскому нападающему соперников Тома Анри и ударил его головой в лицо. Тренера уволили на следующий день.

29 февраля полузащитника итальянского футбольного клуба «Ювентус» и сборной Франции Поля Погба дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил. 30-летнего игрока отстранили на четыре года. Суд не поверил версии защиты о случайном приёме допинга.