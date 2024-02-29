Рим, 29 февраля, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Полузащитник итальянского футбольного клуба «Ювентус» и сборной Франции Поль Погба дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Об этом 29 февраля сообщила итальянская газета La Repubblica.

ТАСС/ EPA/Peter Powell Поль Погба

Отмечается, что 30-летнего полузащитника отстранили на четыре года. Суд не поверил версии защиты о случайном приёме допинга.

Погба является чемпионом мира по футболу 2018 года в составе сборной Франции.

В июле 2022 года он вернулся из «Манчестер Юнайтед» в «Ювентус», за который уже выступал с 2012 по 2016 год. Вместе с «Ювентусом» футболист четыре раза становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок и трижды Суперкубок страны.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года стало известно, что Погба сдал положительный тест на допинг после матча 1-го тура итальянской Серии А против «Удинезе». В его организме было выявлено содержание тестостерона, значительно отличающееся от нормы. В указанном матче, который состоялся 20 августа, Погба не выходил на поле — он был заявлен на матч, но всю игру провёл на скамейке запасных.