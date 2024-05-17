Волгоград, 17 мая, 2024, 18:20 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин считает, что следующий шаг в развитии искусственного интеллекта — его выход в физический мир. Об этом он заявил, выступая с лекцией о настоящем и будущем AI в Волгоградском государственном техническом университете.

Иван Шилов, ИА REGNUM Искусственный интеллект

Лекция «Новые горизонты с AI» в Волгоградском государственном техническом университете стала первой в этом году в цикле регулярных образовательных мероприятий по AI, приуроченных к ежегодной международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Александр Ведяхин уже читал лекцию по данной теме в Волгограде весной прошлого года, однако с тех пор многое в ИИ изменилось.

Во-первых, по словам топ-менеджера, в эту сферу по всему миру стали вкладывать намного больше денег. По его данным, ожидаемый объём рынка к 2030 году — более 2 трлн долларов. Другой тренд, который выделил Ведяхин, — растущая скорость выхода новых релизов. Период от появления идеи до её внедрения сегодня сократился до нескольких месяцев, а раньше это занимало годы. Новые релизы моделей выходят раз в неделю и даже чаще. При этом модели становятся всё более умными, проходя тест Тьюринга.

По мнению топ-менеджера, основными участниками гонки в сфере ИИ на сегодняшний день являются США, Китай и Россия. Так как затраты на обучение новых моделей порой измеряются миллиардами долларов, делать это могут единицы компаний, и среди них две российские — «Сбер» и «Яндекс».

«Искусственный интеллект — технология для любого бизнеса. Если в компании не используют AI, идти работать туда не надо. Это всё равно, что они не пользуются компьютерами», — пояснил Ведяхин. По его словам, в таких компаниях будут гораздо меньше зарабатывать, а у работников будет гораздо меньше перспектив. «Если компания использует искусственный интеллект, туда надо обязательно идти», — заключил он.

Кроме того, Ведяхин рассказал о перспективах дальнейшего развития искусственного интеллекта. Он особо отметил инсайты, которые модель «Сбера» GigaChat и другие LLM-модели могут дать менеджерам для решения различных управленческих задач. Так, генеративный ИИ помогает получать новые идеи в том числе и дизайнерам — для этого есть нейросеть «Сбера» Kandinsky. В свою очередь, для инженеров сейчас открываются огромные перспективы сократить время, которое проходит от дизайна до технологической документации какого-либо изделия или устройства. Он добавил, что следующий шаг искусственного интеллекта — выход в физический мир.

Ведяхин также отметил важность мягких навыков — таких, как аналитическое и креативное мышление, инженерный подход, устойчивость, гибкость, принятие решений, мотивация, самоосознанность, обучение на протяжении всей жизни, лидерство, коллаборация, управление проектами. Все они дают дополнительные перспективы в карьере и жизни. И спрос на такие навыки продолжит расти, в том числе в AI-сфере.

В течение года такие лекции запланированы в Ярославле, Красноярске, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке, Якутске, Южно-Сахалинске, Калининграде и других городах.