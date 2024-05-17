Площадь пожара в аэропорту Минвод составила 150 кв. метров
Минеральные Воды, Ставропольский край, 17 мая, 2024, 16:02 — ИА Регнум. Площадь пожара в строящемся терминале в аэропорту в Минеральных Водах составляет 150 кв. метров. Об этом 17 мая сообщила пресс-служба МЧС.
«В Минеральных Водах на территории автостоянки перед аэропортом горит кровля двухэтажного здания. Огонь охватил 150 квадратных метров», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что информация о пострадавших не поступала. На месте работают 55 специалистов и десять единиц техники.
Как ранее передавало ИА Регнум, пожар вспыхнул в аэропорту Минеральных Вод. Загорелось строящееся временное сооружение на привокзальной площади воздушной гавани. На работу аэропорта это не повлияло, он работал в штатном режиме.
11 февраля в строящемся терминале аэропорта Новокузнецка произошёл пожар. Люди смогли самостоятельно покинуть здание. Сотрудники противопожарных служб полностью ликвидировали возгорание на площади 300 кв. м. В результате никто не пострадал.