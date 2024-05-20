Москва, 20 мая, 2024, 10:56 — ИА Регнум. Рекордное количество человек приняло участие в четвёртом Всероссийском голосовании за выбор объектов благоустройства по нацпроекту «Жильё и городская среда». За создание и обновление парков, скверов, набережных и других общественных пространств в своих населённых пунктах проголосовали более 17,2 млн россиян — это на три миллиона больше, чем в прошлом году.

Алексей Майшев/РИА Новости

В этом году на голосование вынесли более 5 тыс. объектов в 1,5 тыс. муниципальных образованиях. Самыми активными участниками стали жители Чечни. Высокий интерес к преображению своих населённых пунктов также проявили жители Тывы и Башкортостана, Свердловской и Томской областей, Ставропольского края и ЯНАО.

По словам заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, голосование за четыре года стало эффективным инструментом, привлекающим россиян к процессу преображения населённых пунктов.

«Это значимое мероприятие, выявляющее приоритетные желания людей. Граждане сами выбирают объекты, которые, на их взгляд, нуждаются в улучшении в первую очередь. Они определяют, каким будет облик их родных городов и поселков», — отметил Хуснуллин.

По итогам предыдущих трех лет голосования из 6910 отобранных на сайте za.gorodsreda.ru жителями объектов уже благоустроено 4397 территорий.

«Платформа za.gorodsreda.ru позволяет жителям выбирать будущий облик своих городов и поселков, что напрямую отвечает задаче по вовлечению граждан в решение вопросов развития городской среды, поставленной президентом России Владимиром Путиным», — подчеркнул министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Ещё больше людей приняли участие в голосовании и благодаря волонтёрам благоустройства. В 2024 году через платформу ДОБРО.РФ зарегистрировалось порядка 215 тыс. добровольцев. Ребята отвечали на вопросы граждан, демонстрировали жителям макеты конкретных проектов и помогали проголосовать.

«Благодаря труду наших добровольцев собрано более 12 млн голосов, это более 70% от общего количества», — подчеркнул руководитель Ассоциации волонтерских центров и платформы ДОБРО.РФ Артём Метелев. После завершения голосования волонтёры проконтролируют качество реализации работ.

Итоги голосования уже опубликованы на платформе za.gorodsreda.ru. Уже в следующем году проекты-победители будут реализованы.

Например, в подмосковных Мытищах благодаря голосованию в 2025 году благоустроят набережную Яузы. Проект предусматривает обустройство целого комплекса для отдыха: от арт-объектов до пешеходных и велодорожек вдоль берега реки. За этот вариант проголосовали почти 22 тыс. человек. Общая площадь преображения набережной Яузы составит почти 54 тыс. квадратных метров.

А в Тюмени появится сквер, посвящённый русскому писателю Петру Ершову. За него проголосовали более 18 тыс. горожан. Проектом предусмотрено создание игровой и спортивной зоны для уличных тренировок и подготовки велосипедистов, прогулочной зоны «Лабиринт» и зоны отдыха «Скелет Левиафана». Кроме того, в сквере обустроят арт-объект «Бульвар Ершова» и выставочный комплекс на тему сказок писателя, а центром притяжения здесь станет амфитеатр с качелями. Общая площадь благоустройства составит 17,6 тыс. квадратных метров.

Тем временем педагоги тюменских школ уже планируют мероприятия в будущем пространстве. «Спасибо дизайнерам, которые услышали нас. В школе есть театр, я очень обрадовалась, что в проекте предусмотрен амфитеатр. Мы редко встречаемся с учениками и коллегами из соседних школ, а тут будет возможность почитать стихи, организовать флешмоб», — говорит учитель ИЗО школы №62 Наталья Филимонова.

А в Златоусте Челябинской области победу одержал проект благоустройства общественной территории между домами по улице Карла Маркса. За него отдали свои голоса более 4,6 тыс. жителей города. Уже в следующем году там появятся новая зона отдыха, песочницы с навесами, качели, баскетбольная площадка и комфортные пешеходные дорожки. Всё это дополнят арт-объекты и растительность — специалисты проведут работы по озеленению территории.

Как сообщало ИА Регнум, Всероссийское голосование за выбор новых объектов благоустройства проводится по программе федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», вошедшего в состав нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2019 году. За время реализации нацпроекта в стране преобразилось более 65 тыс. объектов городской инфраструктуры: 27,7 тыс. общественных пространств и 37,6 тыс. дворовых территорий.

В январе 2024 года президент России Владимир Путин заявил о необходимости продления федпроекта «Формирование комфортной городской среды» до 2030 года. К этому же времени, согласно установленной главой государства национальной цели, качество городской среды должно улучшиться в 1,5 раза.