Москва, 17 мая, 2024, 17:25 — ИА Регнум. Каждый год 17 мая отмечается Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией. В народе гипертонию прозвали «тихим убийцей». Такую характеристику она получила потому, что годами может протекать бессимптомно, а человек, имея стойкое повышение давления, даже не подозревает об этом и не начинает лечение.

Денис Абрамов /РИА Новости

Чтобы вовремя выявить гипертонию и не дать ей стать причиной развития инфаркта, инсульта и других болезней сердца и системы кровообращения, в России внедряют новые методы лечения и реабилитации, открывают и модернизируют сосудистые центры и первичные сосудистые отделения. В этом помогает нацпроект «Здравоохранение», за время реализации которого в регионах оснащено и переоснащено уже более 300 таких медучреждений.

Особое внимание в рамках нацпроекта уделяется профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов под диспансерным наблюдением. Например, в Крыму на одной из плановых проверок в Республиканской клинической больнице им. Н. А. Семашко проблемы обнаружились у пациентки, которой исполнилось 100 лет — стал сбоить кардиостимулятор, установленный в 2013 году. Врачи под местной анестезией заменили прежнее устройство на современную модель.

«Нарушение ритма сердца у пациентки стало хуже, стимулятор стал работать чаще, и резко стал падать заряд батареи. Разряд батареи мог произойти в домашних условиях, что привело бы к критическому состоянию и необходимости экстренного оказания помощи. Чтобы не рисковать, мы приняли решение о госпитализации», — рассказал заведующий отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции РКБ Анатолий Цыбрик.

После операции состояние пожилой женщины значительно улучшилось. Сразу после неё пациентка приступила к восстановлению.

Реабилитация и лекарственная терапия также играют важную роль как при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, так и после перенесенного пациентами инфаркта или инсульта. По нацпроекту эта категория больных получает лекарственные препараты бесплатно. К примеру, эта программа помогает восстановиться после инсульта Владимиру Сатриванову — жителю села Новые Айбеси в Чувашии.

«Пациент сразу после выписки начал получать бесплатные лекарственные препараты, которые помогают ему восстановиться после инсульта. Сейчас мы выписываем ему четыре наименования лекарств, хотя группа инвалидности еще не оформлена. Своевременное лечение дает результат, уже заметны улучшения в его состоянии», — говорит врач Новоайбесинского офиса врача общей практики Юрий Иванов.

Сам пациент отмечает, что получение бесплатных лекарств стало для него ощутимой поддержкой.

Большую роль в лечении таких заболеваний играет также современное оборудование, которое поставляют в региональные центры и первичные сосудистые отделения. Так, в Муромской центральной районной больнице во Владимирской области установили современный ангиограф. Он поможет проводить диагностику системы кровообращения, оказывать экстренную медицинскую помощь пациентам с острым коронарным синдромом и выполнять стентирование коронарных артерий. В перспективе в медучреждении внедрят и другие методы лечения и диагностики сосудов сердца, головного мозга, внутренних органов и конечностей.

«Сейчас в стране очень активно развивается так называемая механическая тромбоэкстракция, когда при инсульте извлекают тромбы из артерий головного мозга. В дополнение к медикаментозному тромболизису, когда мы вводим препарат, который растворяет тромбы, появится возможность извлекать их механически при помощи специального стента или катетера», — отметил заместитель главврача Муромской ЦРБ Александр Шилкин. Он подчеркнул, что такие методы лечения применяются в самых разных областях медицины. В хирургии они могут спасти конечность от ампутации, в урологии и гинекологии — избавиться от доброкачественных опухолей без травматичной операции.

При этом ключевыми моментами в борьбе с артериальной гипертонией остаются ранняя диагностика и профилактика. Чтобы напомнить об этом, АНО «Национальные приоритеты» совместно с Минздравом России запустили в сети специальные видеоролики. В главной роли там — тот самый «тихий убийца», который уже может находиться поблизости.

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Специалисты предупреждают: к его приходу лучше быть во всеоружии. Начиная с 30 лет, следить за давлением нужно абсолютно всем. А если уже был зафиксирован хотя бы один эпизод повышения давления, проверки должны стать систематическими. При отклонениях от нормы необходимо обратиться к врачу.

Как сообщало ИА Регнум, борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями — одно из ключевых направлений национального проекта «Здравоохранение». Благодаря нацпроекту в российские больницы поставляется новое современное оборудование для проведения обследований, лечения и реабилитации после перенесённых заболеваний, открываются сосудистые центры и первичные сосудистые отделения. Кроме того, он предусматривает профилактику таких болезней за счет снижения потребления табака и алкоголя, а также мотивации россиян к тренировкам и правильному питанию.