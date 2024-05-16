Красноярск, 16 мая, 2024, 10:30 — ИА Регнум. Сотрудники полиции установят обстоятельства драки между отдыхающими и футболистами клуба «Енисей» на одной из баз отдыха в Красноярске. Об этом сообщили в пресс-службе красноярского краевого главка МВД.

ФК «Енисей» Вячеслав Бардыбахин

По информации правоохранительных органов, 13 мая в дежурную часть полиции передали информацию о конфликте на базе отдыха в Советском районе краевого центра.

«Ссора произошла между двумя компаниями, в результате которой одному из отдыхающих были причинены телесные повреждения», — заявили в пресс-службе ведомства.

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Там отметили, что для выяснения обстоятельств участников доставили в отдел полиции «Красноярское». В настоящее время началась проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.

В футбольном клубе «Енисей» пообещали принять меры для недопущения подобных ситуаций в будущем. В публикации в Telegram-канале команды отметили, что все игроки, тренерский и административный состав должны помнить, что представляют не только сам клуб, но и регион — Красноярский край.

Ранее ИА Регнум сообщало, что футболисты «Енисея» избили семью отдыхающих на базе отдыха «Зеленка» под Красноярском. Поздно вечером отдыхающие пожаловались на шумную компанию спортсменов. Администрация вызвала Росгвардию, после чего футболисты решили выяснить отношения с теми, кого не устроил их отдых. Произошла драка, в результате которой семья даже слышала угрозы в свой адрес.

В прошлом месяце, 27 апреля, в красноярском ресторане президент краевой Федерации бокса Константин Быковский подрался с сотрудниками ритуальной компании. Причиной конфликта также стал излишний шум. Быковский пришел в заведение с женой, чтобы отметить день рождения. Он попросил администрацию сделать замечание громким соседям. Однако они не обратили на это внимания. Тогда мужчина сделал замечание сам. После третьего обращения завязалась драка. Позже выяснилось, что у оппонентов есть общие знакомые, которые помогли уладить конфликт.