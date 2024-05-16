Москва, 16 мая, 2024, 10:07 — ИА Регнум. Размер чистой прибыли МСП Банка по итогам I квартала 2024 года по МСФО составил 258,2 млн рублей. Для сравнения: по итогам всего 2023 года этот показатель составил 478,2 млн рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

По словам председателя наблюдательного совета МСП Банка, гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, задачей банка как института развития является увеличение количества получателей финансовой поддержки.

«В отличие от коммерческих структур получение прибыли не является нашим стратегическим приоритетом, однако банк должен быть безубыточным. Поэтому необходимо сохранять баланс качества портфеля при наращивании темпов кредитования МСП», — сказал он.

Председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк подчеркнул, что в отчетном периоде банку удалось обеспечить целевой рост кредитного портфеля с сохранением его качества. Кроме того, МСП Банк серьезно нарастил операционные доходы и показал прибыль в I квартале.

«Финансовый результат первых трёх месяцев позволяет нам ожидать сохранения положительной динамики прибыли по итогам года», — считает он.

Активы банка по состоянию на 31 марта 2024 года составили 107,8 млрд рублей, увеличившись за три месяца на 9,3 млрд рублей (+9,5%). Кредитный портфель банка с начала года вырос на 7,5 млрд рублей (+9%) и составил 90,7 млрд рублей. Депозиты и остатки средств на счетах клиентов за этот же период превысили 7 млрд рублей. При этом чистый процентный доход банка превысил 1,5 млрд рублей, увеличившись в 1,5 раза в сравнении с аналогичным показателем за I квартал 2023 года.