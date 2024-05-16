Петропавловск-Камчатский, 16 мая, 2024, 07:23 — ИА Регнум. Уровень опасно поднявшейся на Камчатке реки Большой Воровской у села Соболево Соболевского района начал снижаться, вода постепенно уходит с подтопленных территорий. Об этом 16 мая сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.

Марина Каширская ИА REGNUM Паводок

«На Камчатке уровень воды в реке Большой Воровской начал снижаться. Сейчас он составляет 310 сантиметров, что на 15 сантиметров ниже опасного гидрологического явления. По оперативным данным, подтопленных домов, придомовых территорий и огородов в селе Соболево нет», — отмечается в сообщении.

К вечеру прогнозируется спад уровня воды в реке до 300 сантиметров. Вода ушла из села Соболево, сейчас в населённом пункте нет подтопленных домов, придомовых территорий и огородов.

Утром 15 мая в реке Большой Воровской у села Соболево Соболевского района из-за сильных ливней и таяния снега уровень воды поднялся до 325 сантиметров. Это отметка опасного гидрологического явления.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, правительство дополнительно выделит 5 млрд рублей Оренбургской области и 4 млрд рублей Курганской области на борьбу с последствиями весеннего паводка.

Серьёзная ситуация с весенними паводками сложилась в целом ряде российских регионов, включая Оренбургскую, Курганскую, Томскую области. Так, уровень воды в реке Тобол в Кургане 18 апреля достиг отметки 10 метров.