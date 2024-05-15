Москва, 15 мая, 2024, 11:44 — ИА Регнум. Правительство дополнительно выделит 5 млрд рублей Оренбургской области и 4 млрд рублей Курганской области на борьбу с последствиями весеннего паводка, сообщил 15 мая премьер-министр Михаил Мишустин.

Егор Алеев/ТАСС

«Направим Курганской области 4 млрд рублей на ликвидацию ущерба, включая выплаты жителям», — заявил Мишустин на первом заседании правительства в обновленном составе.

Помимо этого, деньги пойдут на ремонт или приобретение жилья, реконструкцию объектов здравоохранения, образования и социальной сферы.

Ранее правительство направило Оренбургской области 490 млн рублей для оказания мер поддержки гражданам, пострадавшим от наводнений. Теперь по поручению президента кабмин дополнительно выделит 5 млрд рублей Оренбургской области. С их помощью в области восстановят поврежденные из-за паводка объекты ЖКХ. Предпринимателям региона предоставят отсрочку на 12 месяцев по уплате ряда налогов, авансовых платежей и страховых взносов.

Воспользоваться льготными условиями смогут предприятия и организации Оренбургской области, доходы которых во время ЧС сократились более чем на треть.

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Как сообщало ИА Регнум, серьёзная ситуация с весенними паводками сложилась в целом ряде российских регионов, включая Оренбургскую, Курганскую, Томскую области. Так, уровень воды в реке Тобол в Кургане 18 апреля достиг отметки 10 метров.

С 12 мая режим чрезвычайной ситуации из-за паводков на реке Лене ввели в Олёкминском районе Якутии. Глава района назвал первоочередными задачами восстановление и обеспечение сотовой связи, а также стабильного электроснабжения сёл.

Режим чрезвычайной ситуации 8 мая ввели в трёх поселениях Чаинского района в Томской области в связи с ухудшением паводковой ситуации.

Банк России 14 мая рекомендовал кредиторам реструктурировать долги предпринимателей, пострадавших от наводнений.