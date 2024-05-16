Тула, 16 мая, 2024, 03:50 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили ночью 16 мая два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией Тульской области, сообщило Министерство по региональной безопасности.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«В ночь на 16 мая дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены два БПЛА над Тульской областью», — уточнило ведомство на своём сайте.

В министерстве отметили, что сотрудники экстренных служб уже прибыли на место падения фрагментов этих дронов. Ранения людей и разрушений на земле удалось избежать.

Как сообщало ИА Регнум, утром Минобороны РФ проинформировало: 15 мая российская система ПВО сбила дрон ВСУ над территорией Татарстана. Вечером этого же дня появилась информация о том, что украинские военные атаковали три села в Белгородской области, применив для нападения БПЛА.

Ударам подверглись сёла Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая в Грайворонском городском округе, а также село Цаповка в Борисовском районе. В результате произошедшего в последнем населённом пункте получили повреждения объекты на территории сельскохозяйственного предприятия.