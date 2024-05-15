Мужчина напал с ножом на прохожих в швейцарском городе Цофинген
AFP: мужчина напал с ножом на прохожих в швейцарском городе Цофинген
Берн, 15 мая, 2024, 21:07 — ИА Регнум. Вооружённый ножом мужчина напал на прохожих в швейцарском городе Цофинген в кантоне Аргау. Об этом сообщило агентство France Presse со ссылкой на местную полицию.
По информации агентства, несколько человек получили ранения. Нападавшего задержали полицейские.
Как сообщало ИА Регнум, сотрудники полиции в Австралии застрелили напавшего с ножом на мужчину 16-летнего подростка, написало издание West Australian со ссылкой на очевидца.
В Подмосковье мужчину несколько раз ударили ножом в ходе конфликта из-за шаурмы в районе станции МЦД «Нахабино». Злоумышленник попытался отнять еду и нанёс мужчине в ходе драки несколько ударов ножом, после чего скрылся.
В Австралии мужчина с ножом 13 апреля напал на посетителей торгового центра в Сиднее. В результате нападения шесть человек, включая ребёнка, погибли. Ещё восемь человек пострадали.