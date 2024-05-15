Москва, 15 мая, 2024, 16:27 — ИА Регнум. Власти дагестанской Махачкалы приняли решение ограничить передвижение на любых соредствах СИМ (средствах индивидуальной мобильности) на городской площади Ленина. Информацию об этом ИА Регнум подтвердил источник в администрации.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости

По данным местных СМИ вступить в силу ограничения могут уже 1 июня. За появление на электросамокате или гироскутере на площади будет грозить штраф.

Редакция ИА Регнум решила узнать, почему обезопасить пешеходов решили только на одной городской площади, и собираются ли городские власти расширить ограничения в отношении электросамокатчиков.

«Информация достоверна. Не будут давать ездить и всё. Потому что люди жалуются. Жалуются дети и семьи с колясками. Вечером очень много людей на площади, и поэтому решили ограничивать и детей и взрослых, катающихся на этих самокатах. Когда 30-40 самокатов одновременно находятся на маленьких площадях, то это создаёт опасность для жизни и здоровья людей. Это зона должна быть пешеходной», — сказал собеседник агентства.

По его словам, на центральной площади уже установили пропускной режим, в рамках которого самокатчикам и гражданам на прочих СИМ не позволяется парковаться на площади.

«Так же поручено управлению транспортом и айтишникам проработать вопросы о создании белой зоны, чтобы программа не позволяла самокатчикам на центральной площади ездить. Это и дальше будет распространяться. Ну, вопрос прорабатывается ещё. Именно технологическое решение этого вопроса. Ограничение уже вступил в силу», — добавил источник.

Он отметил, что меру могут распространить и на другие улицы города.

28 апреля сообщалось, что в Москве пользователям электросамокатов выписали порядка 15 тысяч штрафов с начала сезона. В дептрансе отметили, что штраф приходит за нарушение правил безопасного вождения и сервиса. Блокировка же наступает за аренду несовершеннолетними, системные и грубые нарушения правил дорожного движения.