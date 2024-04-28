Москва, 28 апреля, 2024, 17:12 — ИА Регнум. В Москве пользователям электросамокатов вручили порядка 15 тысяч штрафов с начала сезона, сообщил глава департамента столичного транспорта Максим Ликсутов.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Как рассказал Максим Ликсутов, 15 тысяч штрафов получили пользователи аренды электросамокатов от операторов за месяц со старта сезона. Ещё 7 тысяч аккаунтов были заблокированы», — говорится в Telegram-канале дептранса.

В ведомстве объяснили, что штраф приходит за нарушение правил безопасного вождения и сервиса. Блокировка же наступает за аренду несовершеннолетними, системные и грубые нарушения правил дорожного движения.

По данным департамента транспорта Москвы, самыми частыми нарушениями стали езда на одном электросамокате вдвоем, проезд по пешеходному переходу, а также парковка в неположенном месте.

Как ранее передавало ИА Регнум, в Санкт-Петербурге 52-летняя местная жительница сбила пятилетнего ребёнка на улице Беринга и скрылась с места инцидента. Пострадавшего ребёнка госпитализировали с травмой головы. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

26 апреля в том же Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, который на электросамокате сбил 11-летнего ребёнка и скрылся.

Пострадавшего мальчика госпитализировали в тяжёлом состоянии. Сообщалось, что он получил разрыв селезёнки.

В отношении задержанного 21-летнего местного жителя возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 1 ст. 286 УК РФ).