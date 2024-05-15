Москва, 15 мая, 2024, 14:26 — ИА Регнум. С 15 мая пользователи социальной сети «ВКонтакте» смогут буквально за несколько секунд записаться в салоны красоты, медицинские центры, студию йоги и так далее благодаря тому, что VK интегрирует YCLIENTS, рассказали в пресс-службе.

Алексей Майшев /РИА Новости

Так, за счёт YCLIENTS записаться на нужные процедуры и в нужные организации можно, не отрываясь от просмотра новостной ленты, клипов и историй в соцсети. В сообществе и его публикациях появится кнопка «Записаться». По клику пользователю откроется привычная онлайн-форма YCLIENTS с возможностью выбора услуги, специалиста, даты и времени.

Получать подтверждения и напоминания о записи станет доступно непосредственно в VK Мессенджере, а добавлять записи в рабочее или личное расписание можно в Календаре Mail.ru. В будущем инструменты мессенджера позволят удобно управлять онлайн-записями и поддерживать оперативную связь с бизнесом, указали в пресс-службе VK.

«Бесшовная интеграция YCLIENTS с платформами VK поможет малому и среднему бизнесу в сфере услуг упростить клиентский путь и увеличить доход. В сообщество «ВКонтакте» можно быстро перенести данные из YCLIENTS, подключить нативные кнопки записи и настроить бесплатные уведомления в VK Мессенджере. Пользователю интеграция сервисов позволяет удобно планировать время и общаться с бизнесом в привычной и безопасной среде», — объяснила директор бизнес-юнита СМБ VK Валерия Коряковцева.

При этом бизнесу для работы с новыми инструментами необходимо подключить в сообществе новую версию мини-приложения YCLIENTS. Администратор паблика сможет в настройках добавить кнопку «Записаться» вверху сообщества. В постах, клипах и историях она автоматически появится перед публикацией. При необходимости инструмент можно и отключить.

Онлайн-запись доступна на мобильных устройствах всех пользователей «ВКонтакте», а в будущем — и на десктопе. Бизнесу, у которого еще нет аккаунта YCLIENTS, нужно пройти регистрацию и подключить сервис.