Москва, 23 мая, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Уже 3,5 млн россиян старшего поколения участвуют в практиках активного долголетия, которые помогают им жить интересно и после завершения трудовой деятельности. И с каждым годом идей, благодаря которым люди «серебряного» возраста поддерживают здоровый образ жизни и активно участвуют в жизни общества, становится всё больше.

Дарья Антонова ИА REGNUM Участники проекта «Московское долголетие»

Всероссийский отбор лучших практик «Активное долголетие» проводится ежегодно для развития национального проекта «Демография». За четыре года жюри оценило почти три тысячи заявок, из которых победителями и финалистами были признаны более 430 инициатив.

«Мне искренне приятно, что мы имеем возможность обобщать те лучшие практики, наработки, которые есть на территории нашей страны. Мы уже сейчас формируем каталог лучших практик, которые смогут применять регионы в своей повседневной жизни», — рассказал министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков. Он напомнил, что у каждого региона есть отдельная программа развития активного долголетия, а проекты финалистов помогут их усовершенствовать.

По итогам последнего конкурса победителями стали 10 авторов, представивших свои проекты в пяти основных номинациях — «Активная жизнь: культура, туризм, волонтёрство», «Медицинский и социальный уход, общественная забота и профилактика», «Здоровый образ жизни», «Образование и занятость», «Практики для мужчин 60+».

Победители получили денежные призы на развитие своих проектов — по 500 тысяч рублей. Распространение и экспертную поддержку получили практики всех финалистов отбора, а это 112 инициатив.

Так, в номинации «Активная жизнь: культура, туризм, волонтёрство» одним из финалистов отбора стал проект «Гиды 55+. Перезагрузка» из Тюмени. Он помогает пенсионерам проявить творческие способности и стать экскурсоводами на добровольческой основе. Всего за три года люди «серебряного» возраста разработали более 30 экскурсионных маршрутов по Тюмени и области. Их посетили уже 15 тысяч человек. А волонтёрами, прошедшими обучение по профессии «гид-экскурсовод 55+», стали 50 человек и ещё более тысячи человек посетили образовательные программы в «Школе сибирского гостеприимства».

АУ СОН ТО и ДПО Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации Проект «Гиды 55+. Перезагрузка»

«Экскурсии вовлекают старшее поколение в активную социальную жизнь, помогают найти единомышленников и быть востребованными в обществе», — отмечают авторы практики — сотрудники Тюменского центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации.

Например, участниками проекта создана мобильная музейная экспозиция «На телеге в XXI век», где представлены старинные экспонаты — предметы быта и ремесленные изделия. Гиды проводят мастер-классы в формате живых уроков с полным погружением в историческую эпоху.

«С изучением истории любимого города открываются новые знания, появляются задумки и мечты», — поделилась гид-волонтёр Людмила Суппес.

Экскурсии стали основой для практики ещё одного финалиста отбора. Идею разработали специалисты Комплексного центра социального обслуживания населения «Берег надежды» в Татарстане. Она рассчитана на маломобильных граждан, которые в силу возраста и состояния здоровья оказываются в социальной изоляции. Но благодаря технологии виртуальной реальности и другой современной технике такие люди могут увидеть достопримечательности не только родного города, но других населённых пунктов. При желании можно также «погрузиться» на дно океана или исследовать глубины космоса.

Такие виртуальные экскурсии проводятся один-два раза в месяц, и каждая из них начинается с беседы о самочувствии и настроении, а также небольшой разминки. У 95% участников проекта улучшилось психоэмоциональное состояние, а также расширился кругозор, отмечают авторы практики.

Всё популярнее среди «серебряных» жителей Увельского района Челябинской области становятся занятия йогой. Этому способствует программа «Йога-данс» ещё одного финалиста конкурса — регионального Комплексного центра социального обслуживания. Занятия сочетают в себе два метода оздоровления — танцы и йогу.

С учётом того, что не у всех жителей района есть возможность посещать райцентр, посёлок Увельский, организаторы проекта решили сами выезжать в сёла. Теперь сертифицированный тренер по фитнес-йоге два раза в неделю проводит занятия в отдаленных уголках всего района. К примеру, Нина Титова на занятия йоги ходит вместе с подругами и на собственном примере доказывает, что здоровым и красивым можно оставаться в любом возрасте.

Практики активного долголетия помогают людям старшего возраста получать не только заряд бодрости и позитивные эмоции, но и продлевать жизнь. Как раз такой проект, «STOP инсульт», реализуют сотрудники АНО социального обслуживания населения «БлагоДать» в Волгоградской области. Бригады студентов Камышинского медицинского колледжа и «серебряных» волонтёров выезжают к подопечным на дом, помогая сократить реабилитационный период после инсульта или инфаркта.

АНО СОН «БлагоДать» Проект «STOP инсульт»

Волгоградские волонтёры-медики и их помощники гордятся тем, что за три года реализации практики 120 пациентов вернулись к полноценной жизни. При этом все участники проекта значительно сократили длительность восстановительного периода и снизили вероятность повторной госпитализации.

Как сообщало ИА Регнум, одна из важнейших целей нацпроекта «Демография» — создание условий для активного долголетия, качественной жизни граждан старшего возраста, мотивации к ведению здорового образа жизни.