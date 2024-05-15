Киев, 15 мая, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский на фоне продвижения российских войск в Харьковской области поручил перенести все международные визиты. Об этом сообщили в Telegram-канале Офиса президента.

Yuri Gripas — Pool via CNP/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

«Владимир Зеленский дал поручение перенести все международные мероприятия с его участием, запланированные на ближайшие дни, и проработать новые даты проведения», — заявили в Офисе президента.

Решение о переносе поездок Зеленский принял после заслушивания доклада начальника Генштаба Анатолия Баргилевича. Информацию с «места» президенту передали главком ВСУ Александр Сырский и командующие ГПСУ, НГУ.

В Офисе президента отметили, что по поручению Сырского начали развертывание дополнительных сил и якобы у ВСУ есть необходимые резервы, а разведке известны все вероятные шаги российской армии.

Министерство обороны России доложило, что вооружённые силы страны продвинулись вглубь обороны украинской армии в Харьковской области. Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий освободили населённые пункты Глубокое и Лукьянцы. Российские подразделения нанесли удары по позициям 14-й, 23-й механизированных, 143-й пехотной бригад ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах Журавки, Гранова, Липцов и Волчанска. Силы ВСУ пробовали атаковать в районах Глубокого и Старицы. Маневр не увенчался успехом, три контратаки российские военные отбили.

Также российские саперы помешали украинским военным взорвать дамбу в Харьковской области. Во время отступления бойцы ВСУ заминировали дамбу, но прорыв произвести не успели, заявил штурмовик с позывным Вин. Бойцы украинской армии бежали в сторону села Липцы. Благодаря оперативному разминированию российским военным удалось предотвратить затопление посёлка.

В пресс-службе генерального штаба ВСУ признали отступление украинских войск под Волчанском. Подразделения совершили манёвр и переместились на более выгодные позиции, отчитались в генштабе. Перемещения объяснили невозможностью удержать позиции в районах Лукьянцев и Волчанска вследствие огневого и штурмовых действий подразделений Вооружённых сил России.