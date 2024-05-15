Днепропетровск, Украина, 15 мая, 2024, 14:00 — ИА Регнум. В городе Днепропетровске 15 мая прогремели взрывы, сообщил украинский Telegram-канале «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM

«В Днепре слышны звуки взрывов», — сообщило издание.

В Днепропетровской области действует режим воздушной тревоги.

Также канал сообщил о взрыве в районе города Харькова.

Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по объектам в Днепропетровской и Харьковской областях.

Как сообщало ИА Регнум, мэр украинского города Николаева Александр Сенкевич 15 мая написал в Telegram-канале о прогремевшем взрыве. На момент этого сообщения в Николаевской, а также в Винницкой, Одесской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Сумской областях действовал режим воздушной тревоги.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что в течение суток российские военные нанесли удары по ВСУ в зоне спецоперации в районе Никополя в Днепропетровской области.