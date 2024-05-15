Авдеевка, ДНР, 15 мая, 2024, 08:04 — ИА Регнум. Сотрудники УФСБ России по Донецкой Народной Республике обнаружили в Авдеевке заминированные схроны со взрывчаткой, боеприпасами и патронами к стрелковому оружию, оставленные Вооружёнными силами Украины при отступлении. Об этом в среду, 15 мая, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Иван Шилов ИА Регнум ФСБ

«УФСБ России по ДНР в ходе оперативно-боевых мероприятий в г. Авдеевке обнаружено несколько заминированных схронов, оставленных украинскими войсками при отступлении», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что на месте обнаружены около 33 килограммов тротила, 222 ручные гранаты, 25 мин, 121 гранатомётный выстрел, а также свыше 22,1 тысячи патронов к стрелковому оружию.

Как передавало ИА Регнум, 8 мая в пригороде Авдеевки выявили заминированный схрон с иностранным вооружением. В составе тайника оказались американский ПТРК FGM-148 Javelin, шведские РПГ Sakrat, 28 боеприпасов ВОГ-25, два реактивных пехотных огнемёта РПО-А и около восьми сотен патронов к стрелковому оружия калибра 7,62×54 миллиметра.

17 февраля занимавший тогда должность главы Министерства обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Авдеевки. Спустя два дня российские военные освободили территорию Авдеевского коксохимического завода. Позднее в оборонном ведомстве сообщили, что Вооружённые силы России обнаружили в Авдеевке доказательства, указывающие на непосредственное участие в конфликте на Украине иностранных наёмников из США, Канады и стран Европейского союза.