Москва, 27 мая, 2024, 12:16 — ИА Регнум. В России 27 мая отмечают День библиотек. В этот день по всей стране не только поздравляют библиотекарей с профессиональным праздником, но и отмечают их вклад в развитие культуры, науки и общества в целом.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Молодёжь в библиотеке

Вместе с этим развиваются и сами библиотеки. Благодаря нацпроекту «Культура», который реализуется по решению президента, они становятся не только книгохранилищами, но и преобразуются в современные культурные центры, где можно интересно провести время, получить новые знания, поработать, поучиться и бесплатно посетить цифровые ресурсы.

Всего в стране уже открыты более 1080 модельных библиотек, оборудованных по всем современным стандартам. Ещё более 140 учреждений появятся в 2024 году.

Обновлённые площадки ожидаемо становятся местом притяжения. Особенно много мероприятий в модельных библиотеках прошло накануне профессионального праздника.

К примеру, в детской модельной библиотеке «Умная Соня» в Иловлинском районе Волгоградской области провели библиосумерки «Читаем всей семьей». Посетителям акции предложили на время отказаться от гаджетов и провести время иначе. Одним из вариантов досуга стал кукольный театр, где все роли исполнила одна семья — родители, дети, бабушки и дедушки. Также гости библиосумерек поучаствовали в пижамной вечеринке с чтением книг на ночь.

После открытия обновлённого учреждения сотрудники поставили перед собой цель сделать из него настоящий семейный центр, что особенно актуально в 2024 году, объявленном президентом Годом семьи.

Комитет культуры Волгоградской области Детская модельная библиотека «Умная Соня» в Иловлинском районе Волгоградской области

Главный библиотекарь Иловлинской детской модельной библиотеки Ирина Титова в разговоре с ИА Регнум подчеркнула, после модернизации посетителей стало больше. Кроме того, сотрудники договорились о сотрудничестве со школами района.

«Вместе с классными руководителями библиотекари готовят книжные выставки, библиоуроки, встречи с интересными людьми. Также мы договорились с детсадами на внестационарное обслуживание книгами в группах, плюс мероприятия для воспитанников на территории нашей библиотеки с мастер-классами, квестами и другими акциями», — говорит она.

А в Магадане отреставрированная по нацпроекту «Культура» библиотека получила краеведческое направление.

«Наша библиотека — единственная в городе, носящая имя писателя и романтика Севера Альберта Мифтахутдинова, которому в 2022 году исполнилось бы 85 лет. Здесь собран уникальный фонд краеведческой литературы Магаданского книжного издательства: представлены книги писателей Колымы и Чукотки, уникальные альбомы фотографов и художников Магаданской области. Краеведческой литературе отведено центральное место», — отметила замдиректора Централизованной библиотечной системы Магадана Наталья Павлюк.

После реконструкции в 2022 году в библиотеке качественно и количественно изменился книжный фонд. Кроме того, учреждение подключено к сервисам Национальной электронной библиотеки и Национальной электронной детской библиотеки. Также посетителям доступны разнообразные формы и программы для культурного и творческого развития.

«Здесь читатели могут в комфортных условиях заниматься в клубах, знакомиться с новыми книгами, посещать мастер-классы и общаться», — отметила заведующая библиотекой Эрика Ганенкова.

Помимо детского досуга, сотрудники магаданской библиотеки позаботились и о комфорте маломобильных групп населения. Для них установили навигационное оборудование, широкие дверные проёмы без порогов.

Созданием свободной инклюзивной среды отличается и модельная библиотека, открывшаяся на базе Липецкого библиотечно-информационного центра «Социальный». После реконструкции она стала в два раза просторнее, а книжный фонд увеличен в 3,5 раза.

«Модельная библиотека является приоритетным социально значимым культурным общественным пространством города. Теперь учреждением легко могут пользоваться люди с ограниченными возможностями. Приходить могут семьи с детьми. Каждому найдётся занятие по душе, а наши специалисты во всём помогут», — отмечает руководитель Библиотечного информационного центра — заведующая библиотекой Жанна Полухина.

Ещё одной характерной особенностью липецкой модельной библиотеки стал коворкинг. Многофункциональное пространство для творчества и работы разделено на две зоны: для коллективной и индивидуальной работы.

Как сообщало ИА Регнум, благодаря реализации нацпроекта «Культура» творчество, искусство, образовательные практики становятся доступнее для каждого жителя страны. Модельные библиотеки, обновлённые детские школы искусств, Национальная электронная библиотека, оцифрованные спектакли и фильмы из коллекции Госфильмофонда — всё это и многое другое доступно бесплатно.

При создании модельных библиотек по нацпроекту учитываются контекст их расположения и пожелания живущих в населённом пункте граждан. Исходя из нужд аудитории, формируются новый книжный фонд и программа мероприятий, закупается оборудование, модернизируется пространство, устанавливается график работы. Благодаря этому модернизированные учреждения регулярно проводят для посетителей различные мероприятия: от творческих мастер-классов и лекций до поэтических чтений и встреч с писателями. В том числе всё больше модельных библиотек подключаются к ежегодной Всероссийской акции «Библионочь».