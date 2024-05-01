Париж, 1 мая, 2024, 16:57 — ИА Регнум. В Париже начались беспорядки на первомайской манифестации, полицейские применили дубинки против протестующих. Об этом сообщил телеканал TF1.

Кадр из видео

Вскоре после начала манифестации радикалы начали громить стеклянные витрины и автобусные остановки. После того как полиция вмешалась, они начали бросать в неё петарды, фейерверки и стеклянные бутылки.

Полиция, применяя дубинки, начала оттеснять манифестантов. Людей валили на землю, несколько человек получили травмы.

Перед началом акции парижская полиция сообщала о задержании 15 человек. Всего обыскали около 500 протестующих, у них изымали кастеты и ножи.

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Как ранее передавало ИА Регнум, профсоюз мусорщиков Парижа пригрозил мэрии города забастовками в период проведения Олимпийских и Паралимпийских игр. Мусорщики потребовали повышения заработной платы на €400 и выплату «олимпийской» премии в размере €1,9 тысячи в связи с наплывом в город гостей и участников Олимпиады.

Кроме того, с января во Франции протестуют фермеры. Акции координируют профсоюзы FDSEA и Jeunes agriculteurs d’Ile-de-France. Протестующие критикуют власти за рост цен на дизельное топливо, за ввоз дешёвой украинской продукции и за введение ограничений по защите экологии.

31 января фермеры попытались захватить продуктовый рынок Ранжис под Парижем, продовольствие с которого поступает в столичный регион. Полиция задержала около 80 человек.

В феврале они прорвались в павильон сельскохозяйственной выставки в экспоцентре Пор-де-Версай, чтобы освистать прибывшего туда президента Франции Эммануэля Макрона. Это привело к стычкам между охраной и аграриями.