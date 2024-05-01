Париж, 1 мая, 2024, 19:50 — ИА Регнум. Семеро полицейских в Париже, участвовавших в оцеплении во время манифестации 1 мая пострадали от взрыва «агробомбы», брошенной в них хулиганами, сообщил телеканал CNEWS.

Иван Шилов ИА Регнум

«Семь полицейских пострадали от аграрной бомбы, их экстренно доставили в больницу», — проинформироли журналисты, ссылаясь на данные столичной полиции.

Телеканал не сообщил других подробностей о прошествии. По последним данным правоохранителей, в ходе акций 1 мая в Париже задержали 29 человек.

По информации теоеканала, всего во Франции 1 мая проходят 340 акций, в них участвуют около 200 тыс. человек, из них 50 тыс. — Париже. Для обеспечения порядка мобилизовали 12 тыс. полицейских и жандармов.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе первомайской демонстрации в Париже начались беспорядки, участники акции начали громить витрины и автобусные установки. Когда полиция прибыла, чтобы успокоить радикалов, они стали бросать в правоохранителей петарды, фейерверки и стеклянные бутылки. Силовики после этого стали оттеснять нарушителей, применяя дубинки.