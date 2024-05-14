Архангельск, 14 мая, 2024, 03:05 — ИА Регнум. Пожар на круизном теплоходе «М. В. Ломоносов» локализован в сухом доке в Архангельске. Об этом 14 мая сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Архангельской области.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

«Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Архангельске», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте происшествия работают 42 специалиста и 13 единиц техники. Для разведки применяется беспилотная авиационная система. Пожарным удалось предотвратить распространение огня на стоящие рядом суда.

Ранее ИА Регнум сообщало, что пассажирский теплоход «М. В. Ломоносов» загорелся в сухом доке на территории АО «Архангельская ремонтно-эксплуатационная база флота». Ремонт на судне проводился с 2022 года. Площадь пожара составила 936 кв. метров, пострадавших нет.

Следователи начали расследование причин и обстоятельств возникновения пожара на судне. Установлено, что 13 мая на теплоходе проводились сварочные работы.