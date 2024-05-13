Тбилиси, 13 мая, 2024, 20:54 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что исключает возможность осуществления в стране «майдана» по украинскому сценарию.

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«Такой сценарий в Грузии ни в коем случае не состоится. У политического меньшинства, которое уже полностью себя дискредитировало, нет ресурсов для этого», — сказал глава правительства 13 мая на брифинге.

По словам Кобахидзе, соцопросы показали, что 60% жителей страны поддерживают законопроект о введении публичной отчётности для организаций, признанных иностранными агентами, а 80% одобряют идею прозрачности их финансирования.

Премьер подчеркнул, что Грузия восстановила независимость, а потому власти смогут отреагировать на любое насилие со стороны протестующих, и никто не сможет помешать республике защитить национальные интересы.

Как сообщало ИА Регнум, парламент Грузии почти месяц рассматривает законопроект об иноагентах. 13 мая юридический комитет законодательного органа принял документ в третьем чтении, осталось рассмотреть его в окончательном чтении на пленарном заседании.

Рассмотрение законопроекта об иноагентах проходит на фоне ежедневных протестов. Вечером 12 мая противники его принятия обступили парламент и дежурили всю ночь, планируя не пустить утром внутрь депутатов, чтобы они не смогли работать над документом. Полиция 13 мая оттеснила протестующих, задержав 20 человек, и заседание состоялось.

Юридический комитет парламента Грузии 13 мая принял законопроект в третьем чтении. Рассмотрение документа на пленарном заседании в окончательном запланировали на 14 мая.