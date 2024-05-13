Киев, 13 мая, 2024, 19:29 — ИА Регнум. Законодательство Украины предусматривает для тех, кто уклоняется от мобилизации, не только административные штрафы, но также уголовную ответственность. Об этом 13 мая сообщило украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на заявление члена оборонного комитета Верховной рады Александра Федиенко.

Иван Шилов ИА Регнум

«Согласно Административному кодексу, после определённого штрафа человек может быть привлечён к уголовной ответственности», — сказал парламентарий.

При этом, по мнению Федиенко, несмотря на крупные штрафы, грозящие уклонистам, всё равно будут мужчины, которые продолжат прятаться от призыва в армию, но он не считает, что явление будет массовым. Депутат также сравнил с попыткой самоубийства обжалование в суде действий военкоматов или штрафы.

Власти Украины в связи с дефицитом личного состава в ВСУ ищут разные меры для призыва людей в армию, а мужчины ищут способы, как этого избежать. 9 мая украинские СМИ сообщили, что мужчинам, которые попадаются при попытке незаконно пересечь границу, не только назначают штрафы, но также вручают повестки в военкомат.

10 мая стало известно, что с начала СВО с Украины в Румынию сбежали 11 тыс. мужчин призывного возраста. При этом 30 человек погибли при пересечении границы — в реке Тиса или в горах.

В Словакии за первые четыре месяца 2024 года зафиксировали двукратный рост количества задержанных украинских мужчин, которые покинули родину, чтобы не попасть в ВСУ. Это время правоохранители задержали 338 человек, а в 2023 году за тот же период — 166.