Иваново, 13 мая, 2024, 18:26 — ИА Регнум. В Иваново 13 мая 29-летняя женщина и двухлетний ребёнок упали с высоты четвёртого этажа в шахту лифта, сообщила прокуратура Ивановской области.

Евгений Леонов/ТАСС

«Около 11 часов 15 минут 29-летняя женщина и её двухлетний ребёнок, находясь в административном здании на улице Тимирязева г. Иваново, упали с высоты четвёртого этажа в шахту грузового подъёмника», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что женщина с ребёнком были госпитализированы. На место происшествия прибыла прокурор Октябрьского района Маргарита Шугаева. В ведомстве планируют проверить исполнение законодательства при эксплуатации здания.

30 марта в Иванове спасатели доставали из шахты лифта пенсионерку 1941 года рождения. Женщина 82 лет упала с высоты третьего этажа и приземлилась на кабину. Во время проведения спасательных работ она была в сознании. Пенсионерку направили в областную больницу.