Киев, 13 мая, 2024, 15:38 — ИА Регнум. Два коктейля Молотова бросили в здание Шевченковского военкомата (территориального центра комплектования (ТЦК). — Прим. Ред.) в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщило украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Global Look Press

«Бросили две бутылки, но они не загорелись», — рассказал источник издания.

Инцидент произошёл в ночь с 11 на 12 мая. По этому факту возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте. Нарушителю, бросившему бутылки с зажигательной смесью в военкомат грозит до десяти лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине из-за нехватки военных на фронте и больших потерь в ВСУ сотрудники ТЦК стали отлавливать будущих бойцов прямо на улицах, в общественном транспорте и на конечных остановках. Так в Одессе 31 января пассажирки автобуса вступили в спор с мужчиной в военной форме, который остановил транспортное средство. В СМИ также писали, что во время вручения повестки застрелили военкома.

В феврале жители Украины начали вести списки с личными данными сотрудников местных военкоматов.