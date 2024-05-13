Челябинск, 13 мая, 2024, 14:46 — ИА Регнум. В 2024 году Челябинская область стала первым регионом, куда приедут эксперты Лиги безопасного Интернета с уроками медиаграмотности для детей, лекциями для родителей и семинарами для педагогов, сообщили на сайте Лиги безопасного Интернета.

Fabian Sommer/Global Look Press

«Несмотря на колоссальную активность государства, общества, правоохранительных органов, наших граждан интернет-пространство по-прежнему остается небезопасным для семей с детьми», — заявила глава Лиги, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

С целью повышения уровня цифровой грамотности детей и взрослых с 2013 года проходит акция «Месяц безопасного Интернета». Как пояснила эксперт Лиги Светлана Султангалеева в рамках этой акции ежегодно организуют различные мероприятия, чтобы помочь детям и взрослым понять риски и угрозы, связанные с использованием интернета, и научиться эффективно защищать себя от них.

С 13 по 17 мая в Челябинске и Троицке эксперты Лиги совместно с волонтерами регионального отделения Национального центра помощи детям расскажут школьникам разных возрастных групп об основных онлайн-угрозах и способах им противостоять.

Руководитель регионального отделения Национального Центра Олег Рогель рассказал, что центруделяет особое внимание профилактике. В процессе работы специалисты центра увидели, что в регионе все равно сохраняется определенный запрос на проведение занятий по безопасному интернету, по формированию правильного поведения у детей в киберпространстве. Он подчеркнул, что действительно необходимо лишний раз проговорить об онлайн-угрозах.

В программе запланировали проведение круглых столов и семинаров-практикумов для представителей педагогического сообщества и родителей. Все методические материалы, используемые при проведении акции, все желающие смогут бесплатно скачать на портале Лиги.

После Челябинской области эксперты Лиги безопасного Интернета посетят Татарстан, Иркутскую область, Алтайский край и Самарскую область.

Лига безопасного Интернета — учреждена в 2011 году при поддержке МВД России, Минкомсвязи и Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей. Основная её цель — создание безопасного интернет-пространства на территории Российской Федерации. Акция «Месяц безопасного Интернета» проходит с 2013 года в разных регионах страны. В рамках акции волонтёры провели в образовательных учреждениях более 14 тысяч уроков.

В 2023 году в рамках акции эксперты Лиги посетили девять российских субъектов, в которых провели 161 урок для 4889 российских школьников, а также 13 педагогических советов и восемь лекций для родителей.

С 28 ноября по 25 декабря 2023 года прошла Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасный интернет». В ней приняли участие школьники с 1-го по 9-й класс. Они смогли проверить свою цифровую грамотность и навыки безопасного поведения в интернете, а также узнать, как защитить личную информацию и противостоять мошенникам.