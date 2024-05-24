Москва, 24 мая, 2024, 09:50 — ИА Регнум. Уровень безработицы в России сегодня находится на рекордно низком уровне — 2,8%. Вместе с тем спрос на высококвалифицированных специалистов стабильно растёт. В этих условиях важным фактором для развития экономики является рост производительности труда. И обеспечивать этот процесс в стране помогает реализация национального проекта «Производительность труда».

Telegram-канал федпроекта «Профессионалитет»

Вместе с нацпроектом эффективность всех производственных процессов поднимают уже более 6 тысяч российских компаний. Из них более 1,5 тысячи отечественных предприятий смогли повысить производительность, внедрив инструменты бережливого производства при поддержке Федерального центра компетенций (ФЦК).

Так, воронежская компания «Молвест», один из крупнейших производителей молочной продукции в стране, нарастила объёмы выработки продукции на 32% (на одного сотрудника) всего за полгода участия в нацпроекте. При этом время производства самых популярных продуктов, творога и пастеризованного молока, сократилось на 17%, а незавершенное производство — на 14%. Достигнуть таких результатов помогли эксперты ФЦК, детально проанализировавшие все аспекты цепочки производства продукта.

«Например, за счёт высокоскоростного автомата по упаковке творога транспортерная лента не успевала передавать продукцию дальше, происходило накопление продукта. Вот такие моменты мы и решали с помощью оптимизации производственных процессов», — рассказал начальник производства «МК «Воронежский» Александр Митрохин.

Ярославский завод готовых лекарственных форм, входящий в «Р-Фарм», благодаря нацпроекту на 30% нарастил объёмы производства противовирусного лекарства собственной разработки, предназначенного для лечения ВИЧ. А время изготовления серии этого препарата уменьшилось на 15%. Кроме того, в два раза уменьшилось незавершенное производство в потоке.

Один из лидеров в своей нише, Ижевский завод тепловой техники, всего за полгода участия в нацпроекте стал выпускать на 20% больше популярных тепловентиляторов эконом-сегмента, а дополнительная выручка за год только с одного потока составила более 30 млн рублей. Результата достигли за счёт оптимизации производственных процессов: перехода с конвейерного на ячеечное производство, ликвидации лишних передвижений персонала и техники, организации рабочих мест. Эксперты ФЦК обучили сотрудников завода основам бережливого производства и подготовили двух внутренних тренеров, которые уже самостоятельно провели обучение остальных сотрудников.

Такое обучение и переобучение кадров, повышение их квалификации — ещё один важный фактор для экономического развития как отдельного предприятия, так и всей страны. В России вопрос быстрой и профессиональной подготовки рабочих кадров под конкретные задачи бизнеса помогают решать нацпроект «Образование» и федеральный проект «Профессионалитет».

Telegram-канал федпроекта «Профессионалитет»

«Очень важно, чтобы сфера образования максимально быстро включалась в процесс формирования необходимых компетенций обучающихся, ориентируясь на актуальные запросы высокотехнологичных секторов экономики. Необходимо опережающее обучение на всех этапах — от школы до программ повышения квалификации», — отметила директор Центра развития карьеры Президентской академии (РАНХиГС) Анна Евсюкова.

В условиях современного рынка основным источником восполнения квалифицированных кадров на предприятиях, активно участвующих в решении задачи по импортозамещению и технологическому суверенитету нашей страны, стали колледжи и техникумы федпроекта «Профессионалитет».

В таких учреждениях студенты начинают работать по своей специальности ещё во время обучения. Направления самые востребованные — от машиностроения до радиоэлектроники. Сегодня в проекте уже 1200 колледжей и 1600 компаний-работодателей в 79 регионах страны.

Необходимые навыки и практику студенты получают в профессиональных мастерских с современным оборудованием, оборудованных по нацпроекту «Образование». По всей стране работает уже более трёх тысяч таких мастерских. Благодаря совместной работе работодателей-партнёров и колледжей бизнес получает возможность инвестировать в компетенции будущих выпускников.

Так, в Свердловской области кадры под себя совместно с Екатеринбургским техникумом «Автоматика» готовит известный производитель мощных гидротурбин и насосов «Уралгидромаш». Всего за 1,9 года ребята не только на хорошем уровне изучают общеобразовательные предметы, но и получают профессию. Учебный центр расположился в инструментальном цехе предприятия. Под руководством опытных мастеров студенты учатся работать на заводских станках и осваивают две важные профессии: токарь-универсал и фрезеровщик-универсал. И уже на втором курсе начинают работать на станках с числовым программным управлением.

«Студенты «Автоматики» после окончания учебы возвращаются на завод. Более того, в этом году семь человек поступили в Томский политехнический университет. Это значит, что совсем скоро на «Уралгидромаше» будет первая плеяда собственных инженеров» — говорит директор департамента по управлению персоналом «Уралгидромаша» Елена Коновалюк.

Администрация Сысертского городского округа Свердловской области

А в Вологодской области молодые специалисты, подготовленные на базе Сокольского политехнического техникума, смогут работать на предприятиях лесопромышленной отрасли региона. По словам директора техникума Татьяны Демичевой, для этого под запросы работодателей в учебном заведении появится образовательный кластер «Лесная промышленность». С нового учебного года для студентов заработают новые мастерские, лаборатории и образовательно-производственные зоны, где можно будет изучить все процессы будущей работы.

Как сообщало ИА Регнум, нацпроект «Производительность труда» реализуется в России по решению президента Владимира Путина. Благодаря нацпроекту в стране совершенствуется производственная культура и без дополнительных инвестиций повышаются производительность труда и выработка продукции.

Федеральный проект «Профессионалитет» стартовал в 2022 году и стал логическим продолжением системной работы по совершенствованию системы среднего профессионального образования, которая с 2019 года ведется по национальному проекту «Образование». Федпроект нацелен на создание в системе среднего профессионального образования принципиально новой модели подготовки квалифицированных кадров в соответствии с актуальными потребностями экономики.