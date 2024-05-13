В США прохожий избил известного актёра Стива Бушеми
NYP: в Нью-Йорке госпитализировали актёра Стива Бушеми после нападения на улице
Штат Нью-Йорк, США, 13 мая, 2024, 03:46 — ИА Регнум. В Нью-Йорке неизвестный напал на американского актёра, продюсера, сценариста Стива Бушеми. 66-летнюю кинозвезду доставили в больницу с травмами и ушибами. О происшествии написала газете New York Post.
По словам очевидцев, Бушеми гулял с женщиной, в какой-то момент к нему подошёл немолодой мужчина и ударил актёра по лицу. Инцидент случился ещё 9 мая.
Актёр доставили в больницу с синяками, отеками и кровоизлиянием в левый глаз.
На данный момент с актёром уже всё в порядке, нападавший объявлен в розыск. Его фото запечатлели уличные камеры видеонаблюдения.
Как сообщало ИА Регнум, сотрудники полиции в Австралии застрелили напавшего с ножом на мужчину 16-летнего подростка, написало издание West Australian со ссылкой на очевидца.
В Подмосковье мужчину несколько раз ударили ножом в ходе конфликта из-за шаурмы в районе станции МЦД «Нахабино». Злоумышленник попытался отнять еду и нанёс мужчине в ходе драки несколько ударов ножом, после чего скрылся.
В Австралии мужчина с ножом 13 апреля напал на посетителей торгового центра в Сиднее. В результате нападения шесть человек, включая ребёнка, погибли. Ещё восемь человек пострадали.