Минск, 24 апреля, 2024, 18:33 — ИА Регнум. Страны Запада перебрасывают в Белоруссию десятки диверсантов через границы с Украиной и Польшей. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко во время выступления перед делегатами Всебелорусского народного собрания.

Ashley Chan/Global Look Press

«Диверсантов десятками через южную границу, через Польшу нам забрасывают с десятками килограммов тротила», — рассказал он.

Президент Белоруссии отметил, что МВД республики справляется со всеми угрозами.

Как передавало ИА Регнум, в феврале Комитет государственной безопасности Белоруссии возбудил уголовные дела против задержанных на границе Белоруссии с Украиной диверсантов по статьям УК о приготовлении к акту терроризма и агентурной деятельности. В КГБ отметили, что задержанные в Лельчицком районе Гомельской области и их пособники сотрудничают со следствием.

Ведомство добавило, что переброску диверсантов с Украины в Белоруссию организовала Служба безопасности Украины (СБУ).

16 февраля диверсионная группа на границе Украины и Белоруссии в Лельчицком районе Гомельской области перебрасывала взрывчатку с помощью дронов, а некоторые из украинских граждан переползали на границу Белоруссии по болотам. Об этом сообщил Александр Лукашенко на общем собрании Белкоопсоюза.