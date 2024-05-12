Донецк, 12 мая, 2024, 19:19 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике (ДНР) на Павлопольском водохранилище планируют обустроить рыбопромысловую ферму. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей» (ДАН) в Telegram-канале.

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«Уже приняты инвестпроекты по созданию рыбопромысловой фермы и ведению нерестово-выростного хозяйства на территории Павлопольского водохранилища», — рассказал агентству и. о. председателя правления корпорации развития Донбасса Андрей Калюжный.

Он отметил, что развитию нерестово-выростного хозяйства способствуют мягкий климат и гидрографическая сеть региона. Калюжный уточнил, что в устье реки Кальмиус намерены наладить промышленное производство мальков осётра.

Как сообщало ИА Регнум, 5 марта вице-премьер Денис Мантуров заявил, что в Донбассе и Новороссии сегодня работает более 500 крупных промышленных предприятий. При этом, по его словам, с весны 2023 года в новых регионах удалось перезапустить порядка 160 промышленных площадок. Эти производства обеспечили работой ещё 11,5 тыс. человек. В 2024 году планируется запуск ещё 40 предприятий, отметил вице-премьер.

Он отметил, что у Донбасса большой потенциал, заводы в ДНР и ЛНР серьёзно дополнят производство продукции для судостроения, машиностроения и автопрома страны. Также предприятия республики вносят свой вклад в производство железнодорожного подвижного состава, сельхозтехники, техники и комплектующих для угольной, горнорудной, энергетической, металлургической, химической отраслей промышленности.